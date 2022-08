Frühschoppen mit der Old Fashion Jazzband

Waiblingen. Die Old Fashion Jazzband spielt zum nächsten Jazz-Frühschoppen am Sonntag, 14. August, traditionellen Dixieland-Jazz und Swing. Das Konzert beginnt um 11 Uhr im Biergarten Schwaneninsel.

Zu den beliebtesten Dixieland-Bands in der Region um Stuttgart zählt schon seit vielen Jahren die Old Fashion Jazzband. Kraftvoller traditionellen Jazz, klangvolle Balladen aus der New Orleans und Swing Ära, mitreißende Dixieland-Gassenhauer, kurz – musikalische Höhepunkte am laufenden Band, die das Herz eines jeden Jazzfans höher schlagen lassen.

Die Old Fashion Jazzband spielt in der Besetzung Eric Biank (Trompete, Gesang), Achim Bohlender (Klarinette), Jochen Hähner (Posaune), Jürgen-Roland Gröner (Klavier), Rolf Martin (Kontrabass), Bernd Schuchardt (Schlagzeug).

Die Musikveranstaltung kann wetterbedingt ausfallen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld in den sozialen Medien oder unter www.biergarten-schwaneninsel.de.