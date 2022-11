Frühstart in Sachen Guggenmusik

Backnang. Feste und Feiern haben einen festen Platz im Jahreslauf. So ist der Start in die Karnevalssession auf den 11.11. festgelegt. Die Backnanger Guggenmusik XS-Excess will am Samstag, 5. November, um 18.11 Uhr einen Frühstart hinlegen.

Warum erklärt Andreas Köder, erster Vorstand und musikalischer Leiter der Gruppe, so: „Wir können es nach der langen Zeit der Zurückhaltung einfach nicht mehr erwarten, unser Publikum mit unserer Musik auf die dunkle Jahreszeit und die beginnende Kampagne einzustimmen und hoffentlich wieder erneut dafür zu begeistern“, freut er sich.

Die kleine und starke Truppe gibt daher pünktlich nach dem Geläut der Kirchenglocken, am Fuße des Stadtturms ein kleines Platzkonzert. Sie werden sich von ihrer gewohnt dunklen Seite, in schaurig schönen Gothic-Kostümen, präsentieren. Der Eintritt ist frei. Bezüglich des Repertoires verrät Mark Lachenmaier, zweiter Vorstand und Tourmanager: „Wir spielen einige altbewährte Stücke, haben aber auch zwei, drei neue Titel im Programm.“ Das Publikum darf also gespannt sein.

Für die Backnanger Musikformation geht es mittlerweile in die 12. Kampagne. Sie haben einige Termine im Ländle in Aussicht und sogar teilweise bereits zugesagt. „Allerdings hätten wir gerne ein paar Leute mehr, die bereit sind, sich einem Hobby zu verpflichten und zuverlässig bei der Sache zu bleiben“, beklagen die beiden Vorstände. „Aktuell suchen wir dringend einen Schlagzeuger, der etwas Erfahrung und viel Spielfreude mitbringt.“ Wer Interesse hat, kann sich bei der Performance am Stadtturm ein Bild machen und die Mitglieder einfach ansprechen. Auch die anderen Register freuen sich über Verstärkung. Infos unter www.xs-excess.com.