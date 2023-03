Frauen-Monologe im Schwanen

Waiblingen. Der Frauenrat, die Beauftragte für Chancengleichheit der Stadt Waiblingen und das Kulturhaus Schwanen laden ein zu: frauen.mono.loge am Freitag, 17. März, 20 Uhr.

Es handelt sich um eine Eigenproduktion des THEATERmobileSPIELE aus Karlsruhe: Eine Frau sitzt allein vor Zuschauern. Im Theater. In ihrer Leere, umgeben lediglich von Kleidung. Sie beginnt mit den Zuschauern zu sprechen, um diese Leere auszufüllen. Dabei redet sie sich in unterschiedliche innere Räume hinein, imaginiert Rollenfiguren, die ihren unterschiedlichen Seelenanteilen entsprechen. In Form von Frauen-Monologen aus der dramatischen Weltliteratur, über die Fiktion, erobert sie sich tat-sächlich Welt und sich selbst. Wie weit ist das Spiel nur Spiel oder Selbsterforschungsreise? Dieser Abend ist ein rasanter Ritt im Frauensattel amazonengleich durch die Theatertexte der Jahrhunderte. Höchst unterhaltsam und zugleich mit Tiefgang! Eine literarische Collage. Wir entführen Sie auf eine innere Fluss-Reise voll Poesie und tiefer wie hoher Gefühle. Vielleicht auch ein Rausch… ein Traum… ein Spiel eben…

Der Eintritt kostet 11 Euro, ermäßigt 6 Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Reservierungen für die Abendkasse sind per E-Mail an frauenrat@waiblingen.de möglich oder telefonisch unter 0 71 51/50 01 16 74.