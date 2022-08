Freier Eintritt zur Ausstellung „Cover Art“

Die Galerie Stihl Waiblingen bietet für alle Kunstfreunde ein besonderes Ferienangebot: Vom 30. August bis 4. September kann die aktuelle Ausstellung „Cover Art“ bei freiem Eintritt besucht werden.

In neun Sektionen präsentiert die Ausstellung „Cover Art“ eine einmalige Zusammenstellung herausragender Cover-Künstler von 1940 bis heute. Vertreten sind faszinierende Arbeiten von Legenden wie Alex Steinweiss, Willy Fleckhaus, Emil Schult, Peter Saville und Anton Corbijn. Ein weiterer Bereich in der Ausstellung widmet sich dem berühmten New Yorker Jazz-Label Blue Note Records.

Mit Klaus Voormann ist ein ganz besonderer Künstler in der Ausstellung vertreten, der 1967 als bislang einziger Deutscher einen Grammy in der Kategorie „Bestes Album-Cover des Jahres als Grafiker“ für das Revolver-Cover für die Beatles gewann. Das Herzstück der Ausstellung stellt die 50 Quadratmeter große begehbare Installation „We Buy White Albums“ des US-amerikanischen Künstlers Rutherford Chang dar, in der die Besucher in rund 3000 „White Albums“ von den Beatles stöbern dürfen. Ein weiteres Highlight der Schau ist eine multimediale Installation, die die Künstlerinnen des internationalen Musikkollektivs Chicks on Speed eigens für die Ausstellung geschaffen haben. Ein Soundwalk gibt ausgewählte Musikstücke zu den Covern wieder.

Die Galerie Stihl Waiblingen, Weingärtner Vorstadt 16, ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr geöffnet. Öffentliche Führungen finden sonn- und feiertags um 11.30 und 15 Uhr statt sowie jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Weitere Infos auf www.galerie-stihl-waiblingen.de