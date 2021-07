Freilichtkino mit Vorspiel beim Hofgut Hagenbach

Backnang. Film mit Vorspiel heißt die Devise im Hofgut Hagenbach, wo das Universum Kino im Open Air Filme zeigt – und im Vorprogramm ab 20 Uhr örtliche Bands spielen, bis es dunkel wird. Am Sonntag, 25. Juli, ist zuerst die Band „Three Kiwis One Banana“ zu Gange, danach ist der Film-Klassiker „Victor/Victoria“ zu sehen.

Blake Edwards’ hinreißendes Musical um eine Sängerin der 30er, die als angeblicher Damenimitator zum Star wird, wartet mit tollen Stars, exzellentem Timing und originellen Gags auf. Ein Mann, der auf der Bühne eine Frau darstellt? Nichts leichter als das. Aber eine Frau, die ihren Lebensunterhalt damit bestreitet, indem sie so tut, als ob sie ein Mann wäre, der so tut, als ob er eine Frau wäre? Klingt kompliziert und könnte Probleme mit sich bringen ...

Julie Andrews spielt Victor und Victoria in der intelligenten Komödie von Blake Edwards, gewürzt mit schillernden Cabaret-Einlagen und der Oscar-preisgekrönten Musik von Henry Mancini und Leslie Bricusse. Mit Robert Preston, der einen Cabaret-Darsteller mimt, und James Garner als Mafiosi, der vermutet, dass Victor eigentlich eine Victoria ist. Außerdem mischt Leslie Ann Warren als überdrehte Bordsteinschwalbe mit.

Das Vorspiel zum Film muss hier natürlich ein ganz besonderes sein. Zeit also für „Three Kiwis One Banana“ aus Backnang. Denn Musik im Stil der Zwanziger, sozusagen „from roaring twenties to boaring twenties“, ist die ideale Einstimmung für einen gelungenen Freilichtkinoabend mit einem Klassiker der Filmgeschichte.

Tickets für 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro, gibt es online auf https://backnangerkinos.de.