Freundeskreis Feldbahn feiert mit zwei Fahrtagen

Leutenbach. Der Freundeskreis Feldbahn feiert „15 Jahre Feldbahngarten“ mit Fahrtagen am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, in Nellmersbach, Gewann Bodenäcker/Zweracker. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Der Feldbahngarten ist ab dem Nellmersbacher Kreisel zwischen S-Bahn-Brücke und B 14 ausgeschildert.

Die Bewirtung übernimmt die Gastronomie von Sascha & Giorgio aus Burgstetten. Selbst gemachter Kuchen sowie Kaffee und Tee werden durch den Jugendreferentenausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Nellmersbach verkauft.

15 Jahre Feldbahngarten

Im Herbst 2007, vor 15 Jahren, wurde die Feldbahnscheune des Freundeskreises Feldbahn bezugsfertig. Vom alten Standort - heute Teil der neuen B14 - ging es mit der Feldbahn und allem Material querfeldein über die Wiesen zum neuen Grundstück, wie es sich eben für eine richtige Feldbahn gehört.

In den vergangenen Jahren entstand um die Scheune dann langsam der Feldbahngarten mit seinen 400 Metern Strecke, davon 103 Meter mit einer richtigen elektrischen Oberleitung und noch rund 200 Abstellgleisen. Die Gleisanlage ist mit 16 Weichen, einer Drehscheibe und einer Schiebebühne verbunden.

Auf den Feldbahngleisen mit einer Spurweite von 600 Millimetern sind fünf Diesellokomotiven, eine Akku-Lok, eine E-Lokomotive mit verschiedenen Personen- und Güterwagen unterwegs.

Links und rechts der Gleise hat der Freundeskreis Feldbahn Blumen- und Gemüsebeete angelegt, Stauden, Büsche und Nutzbäume gepflanzt und Wiesenflächen eingesät. So ist es im Feldbahngarten gelungen, Natur und Technik miteinander zu verbinden - eben ein richtiger Feldbahngarten.