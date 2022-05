Frieder Bernius mit Hofkapelle und Kammerchor Stuttgart in Backnang

Backnang. Frieder Bernius kommt mit der Hofkapelle Stuttgart und dem Kammerchor Stuttgart in seine Heimatstadt: Gemeinsam führen sie am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr, das in Vergessenheit geratene Werk Conradin Kreutzers Oper „Der Taucher“ konzertant im Backnanger Bürgerhaus auf.

Der weltweit bekannte Backnanger Chorleiter und Dirigent Frieder Bernius ist mit der Hofkapelle Stuttgart und dem Kammerchor Stuttgart bereits auf jedem Kontinent dieser Erde aufgetreten.

Bernius in Backnang

Im Backnanger Bürgerhaus findet rund um ihn und sein Schaffen die Reihe „Bernius in Backnang“ im zweijährigen Turnus statt. In diesem Rahmen wird er mit der Hofkapelle Stuttgart, Männerstimmen des Kammerchors Stuttgart und den Solisten Sarah Wegener und Philipp Mathmann mit einer Wieder-Uraufführung von Conradin Kreutzers „Der Taucher“ auftreten.

Frieder Bernius war es immer schon ein wichtiges Anliegen, zu Unrecht vergessene Werke der südwestdeutschen Musiklandschaft aus den Archiven zu holen und dem Publikum vorzustellen. Nun steht mit Conradin Kreutzers „Der Taucher“ eine weitere Neuausgrabung nach Opern von Niccolò Jommelli, Justin Heinrich Knecht, Johann Rudolph Zumsteeg, Franz Danzi und Peter von Lindpaintner auf dem Programm.

Conradin Kreutzer

Kreutzer, im badischen Meßkirch geboren, hat allein rund 50 Bühnenwerke geschaffen, auch für das Stuttgarter Hoftheater, wo 1813 die Uraufführung seiner zweiaktigen Oper „Der Taucher“ (frei nach Schiller) stattfand.

Während der Taucher in Schillers berühmter Ballade durch Befehl eines frevelhaften Königs von den Wellen verschlungen wird, steht am Ende von Kreutzers „Taucher“ freilich mit Hilfe der Fee Morgana und ihrer Wassernixen Rettung, Ritterschlag und Eheglück.

Wie bei früheren Opernraritäten stellen Kammerchor und Hofkapelle Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius zusammen mit Sarah Wegener als Alphonsine und Philipp Mathmann als Ivo, den beiden wichtigsten Protagonisten, das Bühnenspiel musikalisch dar. Mit den konzertanten Auszügen wird nach 200 Jahren ein Komponist erneut zum Klingen gebracht, dessen Ästhetik durch eingängige lyrische Melodik und farbenreiche, frühromantische Orchestrierung charakterisiert ist.

Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 25 Euro und ermäßigt ab 21 Euro im Backnanger Bürgerhaus unter 0 71 91/8 94-5 67 oder buergerhaus@backnang.de sowie online unter www.backnanger-buergerhaus.de. Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen.