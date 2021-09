Frische Salzkuchen am Bürgerhaus Buhlbronn

Schorndorf. Zu den schwäbischen Spezialitäten gehört auf jeden Fall der Salzkuchen. Am Samstag, 4. September, lädt der Chor Buhlbronn Liebhaber dieses Gebäcks ab 11 Uhr zum Salzkuchen-Fensterverkauf am Bürgerhaus in der Buhlbronner Steinbühlstraße ein.

Salzkuchen ist fast im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt. Bei der schwäbischen Variante wird Hefeteig ausgerollt, mit einer Mischung aus Sauerrahm (wer’s etwas cremiger mag, mischt noch Schlagsahne dazu), Eiern, Salz, Mehl, Kümmel und Schnittlauch bestrichen und anschließend gebacken.

Die beliebte Spezialität hat dazu geführt, dass in Buhlbronn seit über 40 Jahren ein Salzkuchenfest veranstaltet wird. Leider ist dies coronabedingt in diesem Jahr nicht möglich. Als kleinen Trost und als Ersatz für das Fest verkauft der Chor Buhlbronn am 4. September Salzkuchen als ganze oder halbe Stücke aus dem Fenster des Vereinsraums am Buhlbronner Bürgerhaus.

Wie gewohnt werden nur frisch zubereitete Salzkuchen angeboten: Viele ehrenamtliche Helferinnen stellen den Teig früh morgens her, nach dem Belegen wird er direkt im Buhlbronner Backhaus gebacken.