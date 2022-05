Futter-Spenden-Aktion für die Smeura

WINNENDEN/RUDERSBERG. Wieder startet eine Futter-Sammel-Aktion für das weltgrößte Tierheim Smeura in Pitesti/Rumänien. Unterhalten wird das Tierheim vom gemeinnützigen Verein „Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not“, der pro Tag 2,8 Tonnen Futter benötigt, um alle Tiere sattzubekommen.

Abgegeben werden können die Spenden bei Beate Iris Müller, Silcherstraße 26/1 in Winnenden-Birkmannsweiler, oder bei Gerlinde Klumpp und Helmut Braun, Schorndorfer Straße 41 in Rudersberg-Steinenberg, am Samstag, 21. Mai, 10 bis 14 Uhr.

Geldbeträge, die an diesem Tag gespendet werden, sind für die vier neuen, generalüberholten Kastrationsmobile gedacht, in denen pro Mobil am Tag 25 Kastrationen durch qualifizierte Tierärzte möglich sind.

Gesammelt wird Trocken- und Nassfutter für Hunde und Katzen, möglichst getreidefrei. Ebenso benötigt der Verein dringend gut erhaltenes Werkzeug zur Instandhaltung der Smeura, Bettlaken, Handtücher, Wolldecken (ungefüttert), braunes Paketband, Tesa-Rollen, Leukoplast, Waschmittel, Putzmittel, reißfeste Müllsäcke, Krankenunterlagen, Verbandsmaterial, Nadeln, Spritzen, sterile Handschuhe.

Neuer Kalender erhältlich

In schweren Zeiten gibt es aber auch Happy-Ends. Ein Kalender, der von Beate Iris Müller, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, ins Leben gerufen wurde, zeigt Hunde und Katzen aus der Smeura, die sich nun bei ihrer Familie wohlfühlen dürfen.

So hat zum Beispiel Hündin Tara in Steinenberg ein liebevolles Zuhause gefunden und Katze Kati in Althütte. Auch von diesen beiden Tieren wird die Lebensgeschichte in einfühlsamen Texten dokumentiert.

Der Kalender in DINA3-Querformat kostet 18 Euro. Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Tieren in der Smeura zugute. Er ist ab 21. Mai erhältlich.

Weitere Informationen gibt es auf www. tierhilfe-hoffnung.com.