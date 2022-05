Galli Theater Mainz in Backnang

Backnang. Das Galli Theater Mainz gastiert am Samstag, 14. Mai, mit dem Kindertheaterstück „Die Prinzessin auf der Erbse“ und dem Abendtheaterstück „Die 7 Typen Show“ im Backnanger Galli Theater!

Anna Hinrichs und Kim Manuel Reuter vom Galli Theater Mainz spielen um 16 Uhr das Kindertheaterstück „die Prinzessin auf der Erbse“.

Der letzte Prinz aus Mainz soll endlich heiraten und muss dringend eine Frau finden. Für seine Mutter, die Königin, steht fest: Es muss eine richtige Prinzessin sein! Aber so einfach ist es nicht, die Richtige zu finden. Viele „falsche“ Prinzessinnen präsentieren sich ihm und gerade, als er seine Suche schon aufgeben will, steht plötzlich, regennass, eine hübsche Frau vor seinem Schloss. Doch ist sie die Richtige - eine wirkliche Prinzessin? Der „königliche Prinzessinnenerbsentest“ soll es an den Tag bringen…

Der beliebte Märchenklassiker, frei nach Hans Christian Andersen, in einer lebendigen & witzigen Inszenierung!

Das Stück dauert etwa 50 Minuten. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder 6 Euro.

Abends um 20 Uhr präsentiert Kim Manuel Reuter „Die 7 Typen Show“, eine heitere, musikalische Solo-Show. Professor Dr. Reuter, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Persönlichkeitspsychologie, hält einen lebendigen Vortrag über die Verschiedenartigkeit des Menschen und über sieben verschiedene menschliche Typen. Er nennt sie die Kellerkinder. Diese sind sozusagen Energieformen, die unser tägliches Gefühlsleben bestimmen. Doch die Theorie alleine genügt ihm nicht - er wagt den Sprung ins Spiel und lässt jene Typen lebendig werden, die jeder kennt, gerne verdrängt und nach diesem Abend einfach lieben wird! Auch musikalisch gibt der Professor alles und erweckt mit mitreißender Live-Musik die verschiedenen Typen zum Leben.

Ob Parodie, Monolog, Live-Gesang oder schlagfertiger Dialog mit dem Publikum, der Abend gerät in Bewegung und wird zum unvergesslichen Erlebnis! Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Veranstaltungsort ist das Galli Theater Backnang.

Infos und Anmeldung: Galli Theater, Ölberg 12, Backnang, Tetlefon 0 71 91/91 09 01, E-Mail: backnang@galli.de, www.galli-backnang.de.