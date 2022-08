Ganz viel Bach. . .

Waiblingen. Am zweiten Abend des diesjährigen Waiblinger Orgelsommers am Sonntag, 7. August, um 19 Uhr in der Michaelskirche Waiblingen musiziert KMD Gerhard Paulus (Winnenden). Auf dem Programm stehen Werke von Bach und anderen.

Paulus stellt große Werke Bachs, wie Fantasie und Fuge g-Moll, Pièce d’Orgue G-Dur, Concerto d-Moll nach Vivaldi, kleineren Kompositionen von Schnizer, Rheinberger und Seifen gegenüber.

Gerhard Paulus ist Kantor und Organist in Winnenden, er begründete und leitet seit 1988 die Sommerlichen Orgelmusiken an den beiden Orgeln der Schlosskirche St. Jakobus in Winnenden.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Wer öffentlich anreist, kann an der Bushaltestelle Stadtmitte aussteigen, Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage Postplatzforum.