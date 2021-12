Gelungene Filmaufnahme vom Krippenspiel

Leutenbach. Das ehrenamtliche Familiengottesdienst-Team der evangelischen Kirchengemeinde Nellmersbach hat ein Online-Krippenspiel nahe am biblischen Text an bekannten Orten in und rund um Nellmersbach aufgenommen.

Die Dreharbeiten fanden im Rathaus bei Bürgermeister Kiesl, bei den Pferden an der Putenfarm, bei Schafhirte Kübler, am Biotop, in den Wirtshäusern bei Nico, Ramona und Stella im Ort und natürlich im Stall von Andi Gogel im Habichtweg mit lebendigem Jesuskind statt.

Der Film von Kamerafrau Kathrin Schweiker und Regisseurin Magdalene Kellermann kann von Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, bis Mittwoch, 29. Dezember, durch einen QR-Code am Stall im Habichtweg abgerufen werden. An diesen Tagen steht der Stall wieder von vormittags bis abends für Spaziergänger und Besucher offen.

Zudem stellt die Kirchengemeinde an Heiligabend einen Familiengottesdienst mit dem Krippenspiel sowie Gebeten, Impuls und festlicher Musik auf ihrem Youtube-Kanal online.