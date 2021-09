Gemeinsam statt einsam – Wohnen mit Zukunft

Großheppach. Bremens ehemaliger Bürgermeister Henning Scherf hält am Mittwoch, 22. September, einen Vortrag zum Thema „Wie wollen wir in Zukunft wohnen“ im Mutterhaus der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft, Oberlinstraße 4, Weinstadt-Beutelsbach. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, wie wollen wir wohnen? Mit Corona hat diese Frage für viele Menschen an Bedeutung gewonnen. Vereinsamung durch auferlegte Kontaktbeschränkungen ist eine Erfahrung, die Henning Scherf, Dr. jur., 1995 bis 2005 Bürgermeister der Hansestadt Bremen, die vergangenen Monate sicher nicht teilte. Er lebt in Deutschlands berühmtester Haus- und Wohngemeinschaft. Henning Scherf erzählt von eigenen Erfahrungen, er lockt Menschen aus ihrer Anonymität und zeigt: Jeder von uns braucht die anderen. Und wer gibt, erhält auch etwas zurück. Er ist der Überzeugung: Nur in einer solidarisch aufgestellten Gesellschaft werden wir auch die Krisen der Zukunft meistern können.

Die Stiftung Großheppacher Schwesternschaft hat Dr. Scherf eingeladen, um aus seinem Leben in einer gemeinschaftlichen Wohnform zu hören. Der Wandel vom gemeinschaftlichen Wohnen einer Schwesternschaft hin zu einer neuen Wohnform, offen für Männer, Frauen, Paare, Familien, die in einer altersgemischten Gemeinschaft leben wollen, vollzieht sich in der Stiftung bereits seit einigen Jahren. Ein neuer Erweiterungsbau ist angeschlossen an das Mutterhaus. Menschen, die solidarisches miteinander leben wollen und eine Gemeinschaft mit spiritueller Mitte suchen, können hier einziehen. Bei der Veranstaltung gelten die 3-G-Regeln, es besteht Maskepflicht. Anmeldung unter0 71 51/99 34-0 oder per E-Mail an info@grossheppacher-schwesternschaft.de mit Angabe der Anzahl der Personen.