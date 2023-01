Waiblingen. „Geschichten aus dem Koffer“ – eine spannende Abenteuergeschichte für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren – wird am Samstag, den 14. Januar, und am Sonntag, den 15. Januar, jeweils um 16 Uhr im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 in Waiblingen gespielt.

Auf der Bühne steht ein Überseekoffer, aus dem ein weich fließendes Tuch quillt. Der Puppenspieler Veit Utz Bross und sein Puppenfreund Florian überlegen, welche Geschichte sie spielen sollen. Ein paar Griffe in den Koffer bringen eine Burg, ein Segelboot, die Hexe Wackelzahn, Ritter Wolfram und die anderen Figuren zum Vorschein. „Es war einmal eine wunderschöne Landschaft“ beginnt der Puppenspieler und schon sind wir mitten im Geschehen: Der kleine Drache Max Mäxchen, der in seinen Träumen Cowboy, Indianer oder Feuerwehrhauptmann ist, wird von seiner finsteren Tante Cassandra aufgefordert, böse auszusehen, nicht immer so freundlich zu grinsen und lieb zu sein. Denn wenn er erwachsen ist, muss er die Prinzessin Zizibine fressen, was er aber gar nicht vorhat. Max Mäxchen möchte nämlich nach Amerika segeln…

Dem Puppenspieler gelingt es mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln – eine Spieluhr als musikalische Untermalung beispielsweise – durch sein ausdrucksstarkes Spiel mit den Marionetten seine kleinen und großen Zuschauer zu faszinieren und zu fesseln.

Das Theater unterm Regenbogen ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet, ebenso die Cafeteria vor und nach der Vorstellung.

Der Eintritt beträgt für Kinder 8 Euro, für Erwachsene 10 Euro und für Familien und Kleingruppen 30 Euro. Karten können telefonisch unter 0 71 51/90 55 39 vorbestellt werden. Nähere Informationen sind zudem im Internet auf der Seite www.veit-utz-bross.de einzusehen.