Gewässerführung am Lehenbach

Winterbach. Der Land-Art-Künstler David Klopp aus Winterbach und der Metallgestalter Albrecht Rühle aus Weinstadt haben gemeinsam das bewegliche Kunstprojekt „Wings“ geschaffen, das bis Sonntag, 1. August, am Winterbacher Lehenbach-Stausee zu sehen ist.

Im Rahmen der Ausstellung vermittelt der Gewässerführer und Bauernhofpädagoge Clemens Luber einen tieferen Einblick in den sensiblen Lebensraum des Lehenbachs.

Gewässerführungen am 18. und 25. Juli

Die Gewässerführungen finden an den Sonntagen 18. und 25. Juli jeweils um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist bei den Wings auf dem Damm des Lehenbach-Stausees. Die Gruppengröße ist auf 15 Gäste begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos - Spenden sind jedoch willkommen!

Eine Voranmeldung ist möglich per E-Mail an bauer-luber@posteo.de. Bei entsprechender Nachfrage können zusätzliche Führungen angeboten werden.

Kunstprojekt „Wings“

Die Installation besteht aus drehbaren Flügeln, die an hohen Metallstäben über der Erde schweben. An die Flügel aus geschmiedetem Stahl sind filigrane Bastfasern geknüpft, die sich im Wind bewegen und in der Sonne leuchten.

Die Wings schaffen einen Lichtpunkt im öffentlichen Raum und machen auf den ständigen Wandel in der Natur aufmerksam.

Die Installation kann für einen bestimmten Zeitraum an besonderen Orten erlebt werden und zieht dann wie Wandervögel weiter. Nach der Premiere im Mai in Weinstadt ist die Installation nun bis Sonntag, 1. August, in Winterbach zu sehen.

Der Standort des Kunstprojektes ermöglicht ein intensives Naturerlebnis und lädt zu Spaziergängen im nahegelegenen Lehenbachtal ein.

Weitere Informationen und Lageplan gibt es auf www.davidklopp.de.