Die Stadt Weinstadt lädt am Samstag, 9. Oktober, um 20 Uhr zum Theaterstück „Gift. Eine Ehegeschichte“ in die Strümpfelbacher Halle, Kirschblütenweg 8, ein.

Die Berliner Schauspieler Dafne-Maria Fiedler und Rob Liedhoff erwecken das bekannte Stück aus der Feder der niederländischen Autorin Lot Vekemans zum Leben.

Zum ersten Mal seit über zehn Jahren treffen sich ein Mann und eine Frau wieder. Damals waren sie ein Paar. Ein Schicksalsschlag hatte sie so hart getroffen, dass es gemeinsam nicht mehr ging. Weit weg, in einem anderen Land, führt er nun ein neues Leben, mit einer neuen Frau, die ein Kind erwartet. Sie dagegen blieb und lebt weiter im gemeinsamen Haus, voller Erinnerungen. Beide verbindet der Wunsch, das Leben wieder als lebenswert zu begreifen. Eine gemeinsame Zukunft scheint jedoch unmöglich. Es beginnt ein Gespräch, das vor ihrer Trennung nicht möglich war.

Alles passiert im Jetzt

Beide machen sich auf die Suche nach einem neuen Umgang mit ihrer Vergangenheit. Nach dem, was sie verbindet. Nach sich selbst. Eine Begegnung zweier Menschen, geprägt von Intimität und Entfremdung, großen Enttäuschungen, bitterer Sehnsucht und leisen Hoffnungen.

Das Besondere an dieser Inszenierung ist, dass sie mit der Meisner-Technik erarbeitet wurde. Es gibt also keinen fertigen Text. Die Schauspieler agieren und reagieren direkt aus dem Moment, alles passiert wirklich im Jetzt. So entsteht die Begegnung der beiden Figuren jeden Abend neu - auf der Bühne, vor den Augen des Publikums.

Der Eintritt zur Aufführung in Weinstadt kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Karten gibt es unter www.weinstadt.de/tickets sowie an der Abendkasse. Für den Einlass gilt die jeweils gültige 3G- oder 2G-Regel.