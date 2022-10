Gitarren- und Harfenklänge

„Musik und Poesie“ lautet das Motto des Konzerts des Fachbereichs Gitarre und Harfe der Jugendmusikschule Schorndorf, das am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Rudersberg stattfindet.

Bei diesem Konzert sind gezupfte Klänge in unterschiedlichsten Facetten zu hören. So gibt es Auftritte in verschiedenen Besetzungen, von Konzertgitarre und Harfe solo bis hin zum größeren Ensemble wie dem Zupforchester.

Die aufgeführten Stücke werden mit kurzen Texten und Gedichten verknüpft, englische Songs werden ins Deutsche übersetzt. Dabei reicht die Bandbreite der Werke von der Barockzeit bis hin zum Popsong des 21. Jahrhunderts.

Das Konzert dauert etwa 75 Minuten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.