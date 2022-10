Gitarrenchor spielt in Weinstadt

Die evangelische Kirchengemeinde Weinstadt, Stadtteil Schnait, lädt am Sonntag, 30. Oktober, ab 18.30 Uhr zu einem besonderen Konzertgottesdienst in die Wendelinskirche ein.

Zu Gast ist bereits zum zweiten Mal der Gitarrenchor Kaisersbach, der nun schon über 40 Jahre unterwegs ist, um Gottes Wort auf moderne und ansprechende Weise zu verkündigen.

Der Chor besteht aus rund 20 Choristen mit fast ebenso vielen Gitarren und einer Begleitband aus E-Piano, Querflöte, E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug.

Mehrstimmige moderne Lieder mit tiefgehenden Texten und abwechslungsreichen Arrangements gehören ebenso zum Markenzeichen des Chores, wie persönliche und humorvolle Wortbeiträge.

Wer also am Sonntagmorgen ausschlafen möchte, dem sei dieser lebendige und musikalische Gottesdienst in Schnait am Sonntagabend empfohlen.

Mehr über den Gitarrenchor und seine Ausrichtung finden Interessierte unter http://gitarrenchor-kaisersbach.de.