Gitarrenmusik der Extraklasse

Ralf Illenberger , ein Gitarrenvirtuose der Extraklasse, kommt im Rahmen der Weinstadt Jazztage mit seiner Band am Freitag, 10. März, um 20 Uhr, in den Stiftskeller, Stiftsstraße 32, nach Beutelsbach.

Seit über 40 Jahren ist Ralf Illenberger fester Bestandteil der internationalen Musikszene. Der Ausnahmegitarrist hat schon in den achtziger Jahren unzählige Gitarristen mit seinem Stil beeinflusst. Als Komponist und Bandleader von Ralf Illenbergers Circle hat er große Erfolge in Europa, USA und Japan.

Eine Nominierung für den Deutschen Schallplattenpreis 1978 und eine Grammy Nominierung 1997 sind nur ein Teil der Ehrungen, die ihm zuteilwurden. Auch als Studiomusiker und Produzent hat sich Illenberger einen Namen gemacht.

In der aktuellen Ralf Illenberger Band mit Sandro Gulino am Bass und Robert Wittmaier am Schlagzeug entfachen die drei Musiker ein Feuerwerk einzigartiger Musik, die den Zuhörer auf eine innere Reise einlädt. Hochvirtuos wird zwischen den Stilen musiziert. Von folkig über funky bis fast klassisch erschaffen die drei Ausnahmemusiker ihren ureigenen Stil. Basierend auf Illenbergers Breitwand-Spiel auf der verstärkten Akustikgitarre unterstützen Bass und Schlagzeug seine Kompositionen.

Die Ralf Illenberger Band verspricht ein einzigartiges Konzerterlebnis mit überschäumender Spielfreude und professioneller Virtuosität aller Musiker an ihren Instrumenten. Mehr Infos unter https://ralfillenberger.com/

Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Auf www.jak-weinstadt.de findet sich unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.