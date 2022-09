Glamrock in der Discothek Belinda

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ sind am Freitag, 23. September, Glam & The Glitters in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr zu Gast. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

Schlaghosen, Plateauschuhe, Glitzershirts! Sweet, T-Rex, Slade, David Bowie! Eine fröhliche Mischung aus Rock’n’Roll, Pop und Avantgardekunst mit Hang zum Schrillen, Komischen und Provokantem. Das alles war Glamrock. Coole Jungs aus England, denen Pop zu brav und Hardrock zu seriös war, und die Songs geschrieben haben, die uns heute noch immer ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Mit Glam & The Glitters kommt diese Musik nach fast 40 Jahren auf die Bühne zurück. Hier werden Songs, die vor Energie und Lebensfreude nur so strotzen, die manchmal ganz simpel und dann wieder vertrackt und im wahrsten Sinne des Wortes abgespaced sind, mit vollem Einsatz zelebriert. Hier gehen Party und Rock’n’Roll noch einmal ganz ohne Drugs ab. Hier kann man schwoofen, mitsingen oder einfach „The good old times“ Revue passieren lassen.

Hier können „All the young Dudes“ bei der „Teenage Rampage“ mitmachen, nochmals „Children of the Revolution“ sein, sich wie „Ziggy Stardust“ als „Fox on the Run“ auf der Suche nach „Hot Love“ fühlen und an der geballten Glamrockpower von Glam & The Glitters erfreuen.

Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 12 Euro an der Abendkasse.

Tickets im Vorverkauf/Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und telefonisch unter 0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79.