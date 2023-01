Glasharfe, Sun-Drum und Waterphone im Jazzclub Armer Konrad

Weinstadt. Izabella Effenberg tritt am Donnerstag, 19. Januar, im Keller des Jazzclubs Armer Konrad (JAK) auf. Das Konzert in der Stiftstraße 32 in Weinstadt-Beutelsbach beginnt um 20 Uhr.

Izabellas neuestes Projekt verbindet den Sound von Vibrafon, Klavier und Harfe mit ganz besonderen, außergewöhnlichen Instrumenten wie Glasharfe, Sun-Drum, Array Mbira, singender Säge, Steeldrum, Crotales oder Waterphone, welche im Jazz und in improvisierter Musik selten in Erscheinung treten.

Dazu kommt der außergewöhnliche Gesang der polnisch-japanischen Sängerin Yumi Ito aus Basel. Dadurch entstehen völlig neue Klangwelten und der Zuhörer erhält die Chance, eine gänzlich neue, andere Klangerfahrung zu machen.

Izabella Effenberg bewegt sich zwischen verschiedenen Stilen von Jazz, Klassik bis hin zu World Music. Sie gewann diverse Preise und spielte unter anderem mit Harald Lesch, Lars Danielsson, Magnus Öström, Jan Lundgren, Katja Riemann, Nils Landgren, Vladyslav Sendecki, Susan Weinert, Tony Lakatos und Quadro Nuevo sowie auf etlichen Festivals.

Mitwirkende: Izabella Effenberg – Vibrafon, Crotales, Array Mbira, Glass Harp, Sundrum, Steeldrum und mehr, Yumi Ito – Gesang, Jochen Pfister – Klavier, Anton Mangold - Harfe, Flöte. Mehr Infos auf https://izabella-effenberg.com.

Karten

Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Karten kosten 15 Euro, die Ermäßigung für Mitglieder des JAK beträgt 3 Euro. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.