Backnang. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme der letzten Jahrzehnte – die Wiedervereinigungs-Tragikomödie „Good Bye, Lenin!“ von Wolfgang Becker.

Die Württembergische Landesbühne Esslingen hat 2021 mit großem Erfolg die Bühnenfassung in der Inszenierung von Markus Bartl uraufgeführt – und damit gastiert sie nun in Backnang. Am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr, hebt sich der Vorhang im Bürgerhaus, Bahnhofstraße 7.

Die ebenso einfache wie raffinierte Geschichte: Die überzeugte Sozialistin Christiane Kerner liegt nach einem Herzinfarkt im Koma und wacht erst Monate nach dem Mauerfall wieder auf. Da jede Aufregung für sie tödlich sein könnte, lässt ihr Sohn Alex die DDR in der kleinen Wohnung der nunmehr bettlägerigen Christiane kurzerhand weiterexistieren.

Kein leichtes Unterfangen, denn die DDR verschwindet außerhalb der Wohnung samt Kultur, Möbeln, Lebensmitteln und Währung in rasantem Tempo und der Kapitalismus hält sichtbar Einzug. Um das zu kaschieren, entwickelt Alex mit brillantem Erfindergeist eine immer skurrilere alternative Realität.

Weitere Infos sowie Tickets ab 27 Euro, ermäßigt ab 23 Euro, gibt es online unter www.backnanger-buergerhaus.de sowie im Backnanger Bürgerhaus unter 0 71 91/ 89 45 67 oder unter buergerhaus@backnang.de.