Gospel mit Caroline Aigbe Quintett

Sulzbach/Murr. Die Gospelsängerin Caroline Aigbe gastiert am Sonntag, 22. Januar, 18 Uhr, bei der Live-Reihe „Kultur im Kessel“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Caroline Aigbe wurde in England geboren, ihr Vater stammt aus Nigeria, ihre Mutter aus Deutschland. Sie lebt seit über 15 Jahren in der Nähe von Stuttgart.

Mit ihrer gewaltigen und klangvollen Stimme sang sie schon auf vielen Bühnen in Deutschland, England und den USA bekannte Gospels und Spirituals wie „O Happy Day“ oder “Amazing Grace“. Aber Aigbe singt nicht nur einfach Gospellieder.

Das Besondere an ihr ist, dass sie ihr Temperament auch in ihren Liedern zum Ausdruck bringt. Es ist für jeden spürbar und sichtbar, wie der Rhythmus in ihren Adern fließt. Sie berührt durch die Musik die Herzen des Publikums, denn ihre Ausstrahlung ist besonders faszinierend und geht unter die Haut.

Caroline Aigbe verfügt über die Gabe, Menschen zu begeistern und egal, wo sie auftritt, entsteht eine Atmosphäre wie in einem großen Gospel-Gottesdienst.

Begleitet wird sie an diesem Abend von den gospel.ag-Musikern Simone Rabe (Vocals), Thomas Buyer (Keyboards), Lajos Bartha (Saxophon) und Daniel Schwenger (Percussion).

Der Eintritt ist frei und beruht auf Spendenbasis. Platzreservierungen und Informationen zur Veranstaltung gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und unter 0 71 93/65 50 und 01 76 43 82 95 79.