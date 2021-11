Gospel-Projektchor: Mit den Stars gemeinsam auf der Bühne stehen

Backnang. Gemeinsam mit den Stars von „The Golden Voices of Gospel“ performt der Gospel-Projektchor ein Stück. Die Proben zur Aufführung am 8. Dezember im Backnanger Bürgerhaus finden an den Dienstagen, 30. November und 7. Dezember, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr statt.

Für die Veranstaltung mit „The Golden Voices of Gospel“ gibt es nun erstmals für die Besucherinnen und Besucher des Backnanger Bürgerhauses die exklusive Möglichkeit, diese Stars nicht nur hautnah zu erleben, sondern auch gemeinsam mit den internationalen Künstlern auf der Bühne zu stehen.

„The Golden Voices of Gospel“ waren schon mit Michael Jackson bei „Wetten, dass…?“ im Fernsehen zu erleben und standen mit Helene Fischer, Mariah Carey oder David Hasselhoff auf der Bühne.

In Kooperation mit der städtischen Jugendmusik- und Kunstschule bietet das Backnanger Bürgerhaus nun für die Veranstaltung mit „The Golden Voices of Gospel“ einen Projektchor zur Show an, in dem ein Stück aus der Bühnenshow einstudiert wird. Am Tag der Veranstaltung wird dieses dann exklusiv mit dem gefeierten Ensemble geprobt und in der Show auf der großen Bühne des Walter-Baumgärtner-Saals im Backnanger Bürgerhaus gemeinsam performt.

Am Projektchor kann kostenlos teilgenommen werden. Die zwei Termine für den Workshop „The Golden Voices of Gospel“ finden an den beiden Dienstagen, 30. November und 7. Dezember, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr statt. Am Aufführungstag, 8. Dezember, wird um 17.45 Uhr mit dem Ensemble geprobt, bevor das Konzert um 20 Uhr beginnt.

Anmeldungen zu den Workshops werden von der Jugendmusik- und Kunstschule Backnang unter0 71 91/89 44 60 entgegengenommen, E-Mail: jugendmusikschule@backnang.de.

Der Einlass zu Workshops und Show erfolgt nur mit Nachweis für geimpfte und genesene Personen oder gegen Vorlage eines maximal 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests.

Besucherdaten werden vornehmlich über die LUCA-APP erfasst, die sich die Besucherinnen und Besucher im Vorfeld über Google Play oder den App Store downloaden und damit registrieren können.

Die Gäste werden gebeten, sich an die aktuellen Schutz- und Hygienevorschriften zu halten.

Tickets für die Show sind ab 15 Euro im Backnanger Bürgerhaus unter0 71 91/8 94-5 67 erhältlich oder per E-Mail an buergerhaus@backnang.de.