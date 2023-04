Gospelkonzert in Oppenweiler

20 Jahre Gospelchor Oppenweiler - so hätte das Thema des Jubiläumskonzerts lauten können, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Deshalb feiert der Gospelchor Oppenweiler am Samstag, 15. April 2023 ab 19 Uhr in der Jakobuskirche Oppenweiler mit dem Motto: 20 + 2 = Jubiläum!

Mit einer Elternaktion zur Konfirmation ihrer Kinder wurde 2001 der Startschuss zum Gospelchor gegeben. Inzwischen leitet Jochen Ferber die Gruppe, die aus annähernd 50 Mitgliedern besteht. Mit neuen Liedern, bewährten Lieblingsstücken und viel Schwung lädt der Gospelchor nun alle ein, mitzufeiern.

Der Eintritt ist frei, mit Spenden, die gerne angenommen werden, soll die Sanierung des Kirchturms der Jakobuskirche unterstützt werden. Anschließend lädt der Gospelchor zum Ständerling in das Gemeindehaus ein.