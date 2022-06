Gottesdienst mit dem „breitesten Pastor“

Die Winnender Kirchengemeinde „Vomi - Christliches Zentrum Winnenden“ veranstaltet am Sonntag, 3. Juli, 18 Uhr, einen besonderen Abendgottesdienst mit dem Pastor, Sozialarbeiter und Fitnesstrainer Marcus Schneider aus Wuppertal, besser bekannt als „der breiteste Pastor Deutschlands“.

Unter diesem Namen ist Marcus Schneider schon in diversen TV-Shows aufgetreten und wurde in Magazinen porträtiert, da die Kombination von Muskeln, Tattoos und dem Glauben an Gott faszinierend ist, teilen die Veranstalter mit.

Dabei verbindet Marcus Schneider diese Faktoren zu seiner Lebensbotschaft „Sei mutig und stark!“. Diese kommuniziert er im Krafttraining mit Jugendlichen und sonntags von der Kirchenkanzel – und am 3. Juli auch in Winnenden.

Der Gottesdienst findet in der Schorndorfer Straße 45 statt. Anschließend gibt es die Möglichkeit für Gebet, Gespräche sowie Snacks und Getränke. Der Besuch ist kostenlos.

Mehr Infos: www.vomi.de.