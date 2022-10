Große Ausstellung in der Galerie im Druckhaus

Waiblingen. Die große Guido-Messer-Schau war eigentlich auf Januar 2021 zum 80-jährigen Geburtstags des in Korb und in der Toskana lebenden Künstlers Guido Messer geplant. Nun kommen Besucher des Druckhauses Waiblingen endlich in den Genuss einer umfassenden Werkschau des Künstlers.

Der durch Corona erfolgte Stillstand kultureller Veranstaltungen hat eine Verschiebung erzwungen, die für das Ausstellungsprojekt „Guido Messer - Skulpturen & Collagen“ in der Galerie im Druckhaus Waiblingen auch sein Gutes hatte. „Ich konnte die Ausstellung sehr gut vorbereiten und auch das nun erschienene Buch ist noch umfangreicher geworden als angedacht. Viele neue Arbeiten sind hinzukommen und sind jetzt sowohl in der Ausstellung als auch im Buch präsent.“

Tatsächlich finden sich die Besucherinnen und Besucher in der Galerie im Druckhaus der bisher umfangreichsten Ausstellung des Bildhauers Guido Messer gegenüber. Auf vier lichtdurchfluteten Ebenen sind über 60 Skulpturen im kleinen, mittleren oder großen Format zu sehen. Dazu, insbesondere konzentriert im großzügigen Ambiente des Treppenhauses, zeigt der Künstler fast 30 Collagen und Zeichnungen sowie Bronzereliefs. Auf letzteren spielt er gekonnt mit Assoziationen eines Buchstabens, setzt figürliche Formen ebenso ein wie geometrische Elemente und verwendet sparsam, jedoch zielsicher die Farbe.

Ob mit „Google, Facebook & Co“, mit „Im Trüben fischen“, mit „Narciss“, „Zoogorilla“ oder mit „Schattenhaus“ und „Schattenturm“ betitelt - die Skulpturen und Bilder greifen Themen auf, die dem Künstler sozusagen aus dem Leben zufallen. Mit kritischem Blick, mit Humor, mal mit Ironie, dann wieder ernsthaft und zart anmutend schafft Messer sein umfangreiches Werk.

Vieles davon, vor allem auch die aktuellsten Arbeiten, sind im neuen, umfangreichen Buch zu finden. Auf 200 Seiten sind 230 Abbildungen und verschiedenste Texte versammelt. Das Buch ist zum Einführungspreis von 15 Euro direkt bei der Ausstellung in der Galerie im Druckhaus Waiblingen, Albrecht-Villinger-Straße 10, erhältlich, danach über den Buchhandel (ISBN-Nr. 978-3-942743-99-0) zum Preis von 20 Euro.

Die Ausstellung läuft bis zum 4. November und ist wie folgt geöffnet: montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr oder auf Nachfrage unter 0 71 51/30 59 82.