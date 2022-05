Große Geburtstagsgala mit und für Peter Bühr

Waiblingen. „Big Birthday Gala“: Peter Bühr und seine Flat Foot Stompers & Friends treten am Freitag, 3. Juni, ab 20 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen auf.

Peter Bühr feiert Geburtstag und lädt alle Jazzliebhaber an diesem Juniabend zu einer großen musikalischen Geburtstagsparty ein. Die Jazzvirtuosen von Peter Bühr and his Flat Foot Stompers und weitere eingeladene Gäste treten mit einem Überraschungsprogramm auf die Bühne und präsentieren die Meilensteine des Dixieland-Jazz. Peter Bühr führt wie immer unterhaltsam durch den Abend.

Besetzung: Wolfram Grotz und Martin Giebel (Piano), Peter Bühr (Klarinette, Saxophon), Engelbert Wrobel (Tenorsaxofon, Klarinette), Bernard Flegar (Schlagzeug), Andy Lawrence (Kornett, Trompete und Gesang), Hans-Peter Ockert (Trompete), Benno Reinhard (Posaune), Felix Gschwind (Gitarre), Helmut Siegle (Bass).

Karten für 15 Euro, ermäßigt 13 Euro gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, in Waiblingen, 07151/5001-8321 und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de, www.eventim.de sowie an der Abendkasse.

Veranstalter ist die Stadt Waiblingen, Abteilung Kultur und Veranstaltungsmanagement.