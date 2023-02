Große Welt aus kleinen Steinchen

Eine spannende Reise in die bunte Welt der kleinen Steinchen können Lego-Fans in der Lego-Ausstellung des Sammlers Roland Birkle im Museum in Grunbach unternehmen.

Der erste Teil der Ausstellung bis Sonntag, 26. März, steht unter dem Motto „Stadt und Land“; Teil zwei beginnt am 2. April und zeigt „Technik und Abenteuer“.

Was erwartet die Besucher? Aus tausendfach gesteckten bunten Legos sind unzählige Modelle aus der über 60 Jahre alten Geschichte der Klemmbausteine aus Dänemark zu sehen. Da wird eine sehenswerte Stadt von einer Lego-Eisenbahn umrundet, die die Besucher selbst in Betrieb setzen dürfen.

Auf einem weiteren Modul tummeln sich Ritter im Umfeld ihrer Burgen. Weitere Themen sind Feuerwehr, Polizei, Flughafen, Architekturmodelle, Rennwagen, Entwicklung der Legosteine und der Legofiguren und vieles mehr.

Eine Bauecke mit Lego- und Duplosteinen lädt Kinder und Erwachsene zum kreativen Bauen ein.

Ab 2. April neue Exponate

Da der Platz für die unzähligen Exponate des Sammlers nicht ausreicht, werden ab dem 2. April alle Vitrinen und Module mit anderen Exponaten wie Technik, Abenteuer, Piraten und Raumfahrt bestückt. An den Sonntagen, an denen Roland Birkle anwesend ist, soll es dann blinken und leuchten, und zwei Monorails ziehen auf dem Mond ihre Runden.

Öffnungszeiten

Der Museumsverein Remshalden-Grunbach lädt kleine und große Besucher herzlich ins Museum Remshalden, Schillerstraße 48 in Grunbach, ein. Es ist sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet oder nach besonderer Vereinbarung unter0 71 51/27 56 20 oder info@museumsverein remshalden.de.

Sammler ist am 19. Februar anwesend

An vielen Sonntagen ist der Sammler persönlich anwesend und erläutert gerne den Besuchern die Exponate. Das nächste Mal ist er am Sonntag, 19. Februar, im Museum. Weitere Termine finden sich unter www.museumsvereinremshalden.de.

Die Lego-Ausstellung ist bis 26. Juni zu sehen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.