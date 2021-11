Großes Blasorchester in concert

Schorndorf. Das Große Blasorchester Schorndorf gibt am Samstag, 13. November, um 18 Uhr ein Konzert in der Stadtkirche in Schorndorf. Nach einer langen Pause freuen sich die Musiker des GBO, der Kooperation der Musik- und Tanzvereinigung und der Stadtkapelle, endlich das bereits für 2020 geplante Kirchenkonzert aufführen zu können.

Verschiedene Aspekte von Lobpreis und Anbetung finden sich in klangvollen Hymnen des Alten und Neuen Testaments aus „Canticles“ von James Curnow. Überschwengliche Lobpreisrufe der Musik sind dazu bestimmt, Körper, Geist und Seele der Besucher zu erheben.

Mit Hits eines Rock-Musicals von Andrew Lloyd Webber aus den 70er Jahren präsentiert das GBO die bewegende Geschichte von „Jesus Christ Superstar“. Hier werden die letzten sieben Tage im Leben des Jesus von Nazareth bis zu seiner Kreuzigung geschildert.

Mit dem Werk „By Loch and Mountain“ von Robert W. Smith werden die Zuhörer bei frühmorgens aufsteigendem Nebel und überwältigenden Eindrücken aus dem „Land der Castles und Kilts“ in die schottischen Highlands entführt.

In der abwechslungsreichen Komposition „Lord Tullamore“ geht es auf eine musikalische Reise nach Tullamore, einem Ort in Irland, der an wunderschöne Landschaften, irische Folk Music und gut gereiften Whiskey denken lässt.

Eine dramatische Verfolgungsjagd erleben Musiker und Zuhörer bei „Cry of the last unicorn“ von Rossano Galante. Musikalisch überwältigend wird dargestellt, wie alle das schicksalhafte Zusammentreffen der Jäger mit dem letzten Einhorn erleben. Die mal melancholische und dann wieder stürmische Musik gibt das Gefühl, selbst dabei zu sein und die erschütternden Szenen zu sehen.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt.

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende zugunsten der Chorsanierung der Stadtkirche und für das Jugendblasorchester Schorndorf freut sich das Orchester.