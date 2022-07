Großes Jubiläums-Sinfoniekonzert

Schorndorf. Zum Auftakt der Schowo lädt die Jugendmusikschule am Freitag, 15. Juli, um 20 Uhr zum Sinfoniekonzert in die Barbara-Künkelin-Halle ein. Nicht nur anlässlich des Jubiläumsjahres der Musikschule wird es ein ganz besonderer Abend: Nach 35-jähriger Orchesterarbeit dirigiert Martin Dennemarck zum letzten Mal das Sinfonieorchester.

Die aktuelle Besetzung wird durch zahlreiche ehemalige Orchestermitglieder ergänzt und wächst so zu einem großen Klangkörper mit 80 Mitwirkenden an.

Die Besucher erwartet ein kontrastreiches Programm mit Musik von der Klassik bis zur Moderne. Auf dem Programm stehen unter anderem Schuberts Sinfonie Nr. 7 in h-Moll „Die Unvollendete“, die vor genau 200 Jahren komponiert wurde, und Filmmusik von Hans Zimmer „The Rock“ und Klaus Badelt „Pirates of the Caribbean“.

Das „Warschauer Konzert“ von Richard Addinsell ist ein einsätziges Klavierkonzert. Es wurde für den britischen Film „Dangerous Moonlight“ geschrieben, in dessen Zentrum der polnische Widerstandskampf gegen die deutsche Invasion 1939 steht. Als Solist am Klavier tritt Stanislav Dimitrov auf.

Mit einem Adagio und einer Tarantella von Carl Baermann werden zudem zwei solistische Werke für Klarinette aufgeführt. Günter Martin Korst übernimmt hier den Solopart. Beide Solisten sind Lehrkräfte an der Jugendmusikschule.

Ergänzt wird das Programm mit der Ouvertüre zu „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach und Zequinho Abreus „Tico Tico“.

Der Eintritt zum Sinfoniekonzert ist frei. Saalöffnung ist um 19.15 Uhr.