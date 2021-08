Großes Spektrum mit Folk-Kern

Remshalden. Das Zamma in der Unteren Hauptstraße 10 in Geradstetten begrüßt am Donnerstag, 12. August, bereits zum zweiten Mal Sleepwalker’s Station auf der Open-Air-Bühne. Das Bistro mit Live-Musik im Hof öffnet um 18.30 Uhr, Beginn ist eine Stunde später.

Wer beim letzten Auftritt dabei war, wird sich erinnern an die vielfältigsten Interpretationen, stimmungsvollen Arrangements und die hohe Intensität.

Seit Juni tourt das Duo wieder durch Europa und fühlt sich nach über einem Jahr ohne Live-Musik wie im Goldrausch: Auf ihrer „Goldgräber-Tour 2021“ präsentieren die Musiker ihr neues Album - House of Cards.

Der Münchner Songwriter Daniel de Valle kommt mit Jacopo Cavoli an der Trompete ins Zamma. Das Genrespektrum reicht von Chanson über Tango bis zu alpenländischen Liedermachern, ohne dabei einen gewissen Folk-Kern zu verlieren.

Dabei sein kann man nur mit Reservierung unter info@hofraum.com. Der Eintritt frei - mit Verzehrbon, der Hut geht rum; es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln.