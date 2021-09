Grooveteeth – endlich wieder live am See!

Alfdorf. Grooveteeth spielen am Samstag, 4. September, ab 18.30 Uhr am Ständle beim Eisenbachsee in der Nähe von Alfdorf ihre Top-50-Lieblingshits. Sie bringen die Songs aus den frühen Jahren des Rock und Beat original und „naturbelassen“, ohne Schnickschnack oder Playback, aber dafür mit viel Freude und Spaß zu Gehör.

Bereits seit 2005 spielt die Band in gleicher Besetzung mit Axel, Dietmar, Erich und Klaus-Dieter, um unverfälscht und authentisch mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und vierstimmigem Gesang die Musik ihrer Jugend aufleben zu lassen und ihr Publikum auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit zu nehmen.

Chronologisch beginnen diese musikalischen Erinnerungen mit Interpreten wie Chuck Berry, Elvis Presley, Ray Charles oder Chubby Checker, die mit ihrem ursprünglichen Rock’n’Roll damals eine erste Jugendrevolution einleiteten. Weiter geht es über die Schmuse- und Sehnsuchtssongs, beispielsweise der Searchers, Drifters, John Denver oder Simon & Garfunkel, hinein in die 60er Jahre zu den Beatles und über die provozierenden Hits der Rolling Stones weiter in die sogenannte Zeit der „Wilden 60er“.

Selbstverständlich bleiben auch die Flowerpower- und California-Sound-Songs der Mamas und Papas, der Beach Boys oder Eagles nicht außen vor. Die Anfänge der harten Rock-Songs in der Dekade nach Woodstock von Free, Deep Purple, Queen oder den Who symbolisieren den chronologischen Abschluss dieser frühen Jahre des Beat und Rock.