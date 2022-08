Grooviger Folk zum Mitwippen

Different Paul kommen am Donnerstag, 11. August, 19.30 Uhr, mit groovigem Folk zum Mitwippen ins „zamma“, Untere Hauptstraße 10 in Geradstetten – bei gutem Wetter im Hof. Da drei der vier Jungs tatsächlich aus Geradstetten kommen, ist der Auftritt auf der „zamma“-Bühne natürlich ein Heimspiel.

Auch die beiden letzten Jahre haben sie es geschafft, das Publikum mit ihrem groovigen Folk, mit ihrer mal lauten, mal leisen und gefühlvollen Musik und ihrem ganz eigenen Sound zu begeistern! Different Paul sorgt bei Live-Auftritten, Songslams und Festivals stets für beste Stimmung.

Geöffnet ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei, der Hut geht rum. Weitere Informationen gibt es auf www.zamma-geradstetten.de.