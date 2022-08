Grunge bis Indie mit dem Universal Monkey Theatre

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ spielt am Freitag, 12. August, um 20 Uhr die Band Universal Monkey Theatre in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Bei der Drei-Mann-Band Universal Monkey Theatre handelt es sich um eine Tübinger Alternativrock-Kapelle. Ihr Repertoire setzt sich aus einem Rock-Mix aus Grunge, Indie, Punkrock, Postrock sowie Rock and Roll zusammen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Tickets im Vorverkauf sowie Platzreservierungen und weitere Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda- discothek.de sowie unter0 71 93/65 50 und01 76/43 82 95 79.

Der Eintritt kostet 10 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 12 Euro an der Abendkasse.