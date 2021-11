Sulzbach/murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ gibt es am Freitag, 19. November, in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr ein Konzert mit Gunnar Golinski & Band. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Gunnar Golinski spielt laut Veranstalter handgemachten Rock und Rock-Blues, gepaart mit irischen sowie Südstaaten- Folk-Einflüssen und schwäbischer Mundart. Dabei lässt Golinski die Reduzierung auf Nichtssagendes oder dümmlich dargestellte Eigenheiten aus und bietet stattdessen ehrliche, oft poetische Texte, manchmal komisch, aber auch nachdenklich. Zusammenfassend könnte man das Programm als „Unterhaltung mit Haltung“ bezeichnen – live sicher ein unvergleichbares Erlebnis.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der GEMA. Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Anmeldung

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist. Reservierungen per E-Mail aninfo@belinda-discothek.de oder0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79 oder 01 62-3 39 89 23.

Weitere Infos auf www.belinda-discothek.de.

Dank der Förderung ist der Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten.