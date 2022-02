Waiblingen. Vom 19. Februar bis 15. Mai widmet sich die Galerie Stihl Waiblingen mit der Schau „Gunter Sachs. Kamerakunst“ einer der schillerndsten Personen des öffentlichen Lebens. Als Playboy und „Liebhaber der schönen Frauen“ abgestempelt, weist Gunter Sachs’ Persönlichkeit weit mehr Facetten auf: Er war Kunstliebhaber, Sammler, Mäzen, Galerist, Kurator und Freund der Kunstschaffenden, aber vor allem – und vielen unbekannt – war er selbst ein erfolgreicher Fotograf und Filmemacher.

Die Ausstellung der Galerie Stihl Waiblingen stellt Gunter Sachs’ Sammlerleidenschaft der eigenen kreativen Arbeit mit der Kamera gegenüber. Präsentiert werden Exponate seiner Kunstsammlung, die Werke renommierter Kunstschaffender aus den 1930er-Jahren bis in die Gegenwart umfasst. So sind in der Ausstellung die ikonischen Siebdruckarbeiten von Andy Warhol zu sehen, die der berühmte Pop-Art-Künstler von Sachs und dessen damaliger Ehefrau Brigitte Bardot anfertigte.

Werke bis in die Gegenwart

Arbeiten der surrealistischen Maler René Magritte und Yves Tanguy sind ebenso ausgestellt wie Werke von Yves Klein, der dem Nouveau Réalisme angehörte. Des Weiteren zeigt die Schau Arbeiten der Konzeptkünstlerin Sandy Skoglund und des Modefotografen Host P. Horst. Gunter Sachs ist als Fotograf mit seinen teils großformatigen und farbstarken Arbeiten präsent. Dazu zählen Mode- und Werbeaufnahmen, aber auch Werke, die im Kontext seiner Sammlung stehen und seine Inspiration durch Strömungen wie den Surrealismus und die Pop-Art sichtbar machen.

Portrait von Claudia Schiffer

Der Schwerpunkt seiner künstlerischen Fotografie liegt auf Mode- sowie Landschaftsaufnahmen und vor allem auf Porträts, für die er die deutsche Laufsteg-Ikone Claudia Schiffer als bevorzugtes Modell wählte. Gunter Sachs. Kamerakunst zeigt rund 90 Exponate und gliedert sich in die Bereiche Mode, Porträt, Landschaftsfotografie sowie Experimental- und Konzeptfotografie. Als besonderes Highlight können Kunstinteressierte in das gesamte filmische Werk von Gunter Sachs eintauchen.

Happening in White

Neben Dokumentarfilmen erwartet die Besucherinnen und Besucher der Waiblinger Schau auch der berühmte Sportfilm Happening in White. Mit spezieller Kameratechnik erzielte Sachs spektakuläre, noch nie gesehene Aufnahmen und wurde dafür 1972 mit dem ersten Preis des Internationalen Olympischen Komitees ausgezeichnet. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kulturaustausch, Tübingen, konzipiert.

Weitere Infos auf www.galerie-stihl-waiblingen.de.