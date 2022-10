Gypsy-Jazz: Konzert mit „Hot Club Du Nax“

Waiblingen. Das Gypsy Jazz Kollektiv „Hot Club Du Nax“ tritt am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr im Kulturhaus Schwanen auf.

Hot Club du Nax entstand vor einigen Jahren während nächtlicher Jamsessions in einer namensgebender Innsbrucker Bar, dem Nax. Charakteristika der Band sind die bezaubernde Stimme der Londoner Sängerin Isobel Cope und der hinreißende Sizzle des Prager Geigers Tomas Novak. Ebenso wichtig ist der Django-Swing nach alter Schule, für den die beiden Innsbrucker Gitarristen Arian Kindl und Lukas Bamesreiter sorgen. Die solide Basis bildet der unwiderstehliche Kontrabassist Dario Michele Gurrado aus Bologna.

Love is where yo hang your hat

2019 stellte der Hot Club du Nax sein Debüt-Album „Love is where you hang your hat“ vor. Es beinhaltet neben originellen Bearbeitungen ausgewählter Genre-Standards vor allem Eigenkompositionen der Band, welche das tiefromantische, zugleich träumerische wie auch impulsive Timbre des Gypsy Jazz stilsicher in die Jetzt-Zeit überführen. Psychedelische Liebesgedichte ranken sich mit glühend kaltem Blick um zwielichtige Machtfantasien und wunderschöne Traurigkeit durchtanzt die Nacht mit unendlicher Daseinsfreude.

Tickets gibt es für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, online und an den üblichen Vorverkaufsstellen (reservix). An der Abendkasse zahlen Kurzentschlossene 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Eine Reservierung für die Abendkasse ist möglich unter 0 71 51/50 01-16 74.