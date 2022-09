Hammond Groove Jazz beim JAK

Weinstadt. Auf Einladung des Jazzclub Armer Konrad (JAK) spielen Christoph Neuhaus und Freunde am Donnerstag, 6. Oktober, um 20.30 Uhr im JAK-Keller, Stiftstraße 32, in Beutelsbach.

An diesem Abend trifft der Stuttgarter Gitarrist und Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2021 Christoph Neuhaus auf drei herausragende Musiker aus ganz Deutschland, um feinsten Hammond Jazz & Groove zu präsentieren.

Die Musiker spielen seit Jahren zusammen und formieren damit eine echte „Band of Brotherhood“ - mit blindem Verständnis für dynamisches Zusammenspiel und spannende Richtungswechsel entsteht Musik, die Genregrenzen durchkreuzt und vermischt.

Der Münchner Trompeter Julian Hesse gilt als Ausnahmekünstler und ist neben seinen eigenen Formationen auch bei der bekannten bayrischen „Jazzrausch Big Band“ tätig. Hammond-B3-Orgler Thomas Bauser spielt regelmäßig mit den „Who is Who“ der Deutschen und Schweizer Jazzszene, der in Berlin geborene Schweizer Daniel Mudrack sorgt am Schlagzeug für satte Grooves.

Mitwirkende: Christoph Neuhaus (Gitarre), Julian Hesse (Trompete), Thomas Bauser, (Hammond Orgel) und Daniel Mudrack (Schlagzeug)

Mehr Infos zur Band auf christophneuhaus.com

Karten kosten im Vorverkauf auf www.jak-weinstadt.de 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.