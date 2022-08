Handgemachte Musik aus Weinstadt

Remshalden. Die junge Band Carlstone aus Weinstadt ist am Donnerstag, 8. September, 19 Uhr, zu Gast im „zamma“ – Bistro mit live Musik in der Unteren Hauptstraße 10 in Geradstetten. Bei gutem Wetter ist die handgemachte Musik open air zu hören.

Marc Hekeler und Marcel Lenthe spielen seit 2018 zusammen, Julian Fauth und Max Heller sind nach und nach dazugekommen.

Ihre Musik beschreiben sie als ruhig und entspannt mit Akustikgitarre, E-Gitarre, E-Piano, Cajon und Bass. Dabei suchen sie sich querbeet aus, worauf sie Lust haben. Das Repertoire reicht von aktuellem Indie-Pop über Cover von Singer-Songwriter-Klassikern bis hin zu einigen selbst geschriebenen Titeln.

Der Eintritt ist frei, für die Band geht der Hut rum. Weitere Informationen gibt es auf www.zamma-geradstetten.de; bei schlechtem Wetter findet das Bistro im Innenraum statt.