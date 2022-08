Handgemachtes aus der Rockgeschichte

Alfdorf. Second Page rockt am Samstag, 6. August, ab 19.30 Uhr den Eisenbachsee. Second Page ist eine Coverband mit Mitgliedern aus dem Raum Schorndorf und Geislingen, die sich Ende 2014 in dieser Formation zusammengefunden hat.

„Unsere Musik soll uns und den Zuschauern Spaß machen. Nur darum geht es.“ Bei den fünf Musikern von Second Page steht die Freude an der Musik im Vordergrund.

Für Bernd (Gitarre, Gesang), Benni (Sax, Keyboard), Guntram (Gitarre), Uwe (Bass) und Christian (Schlagzeug) ist die Musik nicht einfach irgendein Hobby, sondern unverzichtbarer Lebensinhalt.

Mit ihrem bunten musikalischen Programm aus der Rockgeschichte gelingt es Second Page immer wieder, Zuschauer aller Altersklassen zum Mitsingen und Tanzen zu bewegen. Blues- und Classic-Rock-Fans kommen voll auf ihre Kosten.

Die Titelliste beinhaltet Songs von den Beatles, Billy Idol, Eric Clapton, Dire Straits, Jethro Tull, Pink Floyd, Tom Petty, Stones bis hin zu ZZ Top. Sehr gerne werden auch mal Titel gecovert, die sich auf der zweiten Seite der Single befinden.

Seit 2014 sorgt das Quintett zusammen auf Veranstaltungen in der Region Stuttgart für gute Laune und aufregende Abende. Ob Kneipengig oder runder Geburtstag, Second Page sind zu Gast, wo eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Coverband nicht fehlen darf.