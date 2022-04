Schorndorf. Die Band Rauchen tritt am Samstag, 16. April, 20.30 Uhr, im Club Manufaktur im Hammerschlag auf. Die universelle Antwort der Band auf die brennenden Fragen, die niemanden interessieren: Was ist das für ein Genre? Wieso versteht man die Texte nicht? Warum habt ihr so komische Frisuren?

Die Band Rauchen aus Hamburg beantwortet essenzielle Fragen ironisch und hat damit den Punk auf seine Wirkstoffe destilliert.

Die dadurch entstandene Hardcore-Mischung hat Punch. Die Musik ist ein beherztes Eindreschen mit dem Baseballschläger auf Spießigkeit und Deutschtümelei. Der Rundumschlag gegen Kartoffeligkeit und Patriarchat geschieht in kurzen Episoden von ein- bis zweiminütiger Spielzeit, die von blind-wütenden Gitarrenparts und dem teilweise vernichtenden Geschrei ihrer Frontsängerin Nadine leben.

Letztendlich bleibt der Genuss eines Rauchen-Konzerts wie das Rauchen selbst: dreckig und ungesund, aber eben auch nicht frei von einem gewissen Reiz.

Der Eintritt kostet 12 Euro plus Gebühr im Vorverkauf, 16 Euro an der Abendkasse und 10 Euro für Mitglieder. Karten gibt es auf www.club-manufaktur.de.