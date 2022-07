Hardrock mit Razzmattazz  bei "Kultur im Kessel" in der Belinda

Sulzbach/Murr. Für eine ordentliche Portion Hardrock sorgt die Band Razzmattazz am Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Razzmattazz (sprich: Räsmatäs) sind für Kenner der Szene längst das neue Markenzeichen für Hardrock mit Kick-Ass-Garantie. Die Band ist auf dem allerbesten Weg, sich in der Profiliga zu etablieren.

Erst 2011 gegründet, wissen die vier Jungs bisher hauptsächlich in Süddeutschland und der Schweiz ihr Publikum zu begeistern. Ihr eigenständiger Sound, der irgendwo zwischen AC/DC und ZZTop liegt, lässt den Hardrock-Fan jeder Altersklasse voll auf seine Kosten kommen.

Tohuwabohu und Halligalli, so die eigentliche Bedeutung des Bandnamens Razzmattazz, sind dabei garantiert.

Razzmattazz stehen für eine sexy Mischung aus Kick-Ass-Rock, British Metal und einer gehörigen Portion Power-Blues im australischen Stil. Tight, druckvoll, erfrischend. Mitsingen obligatorisch.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Nur so ist es möglich, dass die Eintrittspreise vergleichsweise moderat sind.

Tickets im Vorverkauf, Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, per E-Mail an info@belinda-discothek.de und unter 0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79.

Der Eintritt kostet 12 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 15 Euro an der Abendkasse.