"Hebebühne trifft..." Mazen Mohsen

Am Mittwoch, 11. Mai, ist Mazen Mohsen in der Reihe „Hebebühne trifft …“ zu Gast beim Theater Hebebühne. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Stiftskeller, Stiftsstraße 32 in Weinstadt-Beutelsbach.

Mazen Mohsen studierte in Syrien Musik und Gesang und arbeitete als Musiklehrer. 2016 gelang ihm die Flucht nach Deutschland. 2021 kam er bei „The Voice of Germany“ mit dem Lied „Die Gedanken sind frei“ ins Team von Mark Forster.

Mit seiner arabischen Laute, der Oud, seiner Gitarre und seinem Gesang will der syrische Musiker Mazen Mohsen eine Brücke bauen, die Menschen verbindet. Der 27-jährige erzählt aus seinem Leben und lässt die Zuschauer hineinhören in sein Projekt „Musikbrücke“.