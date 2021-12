Heilendes Wald-Yoga

Den Wald atmen, die heilende Kraft der Natur erleben, eintauchen in den Wald mit Yoga-, Atem-, Achtsamkeits- und Meditationsübungen: All das wird am Sonntag, 2. Januar, 10 bis 11.15 Uhr, in Breitenfürst am Parkplatz bei der Kneippanlage angeboten.

Geeignet ist Wald-Yoga für jedes Erwachsenenalter. Mitzubringen sind Freude, Neugierde, bequeme, warme Kleidung (Zwiebellook), stabile, feste warme Wanderschuhe, Sitzmöglichkeit, ein Outdoor-Meditationshocker wird gestellt.

Das Angebot findet nur bei trockenem Wetter statt.

Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger schriftlicher Anmeldung bis Samstag, 1. Januar, bei Brigitte Klenk unter hatha-yoga-welzheim.de möglich. Wegen Corona ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Pandemiebedingungen werden eingehalten.

Die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis.