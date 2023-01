Heinrich Del Core: Glück g’habt!

Berglen. „Glück g’habt!“ – wenn man in Mexiko im Schlaf überfallen wird und gesund aus der Nummer raus kommt. „Glück g’habt!“ – wenn du dich selber beim Schnarchen nicht hörst.

„Glück g’habt!“ – hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig - und genau das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten. Diesen vergnüglichen Abend kann man am Samstag, 21. Januar, 19.30 Uhr, in der Sporthalle Oppelsbohm erleben.

Heinrich Del Core nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch den Alltag – absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. Mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd hat er neue, herrlich komische Geschichten in seinem Handgepäck, unzählige Lacher und eine Menge an Humor inbegriffen!

Die Sporthalle Oppelsbohm ist ab 19 Uhr geöffnet. Karten zu 24 Euro gibt es auf www.easyticket.de oder unter07 11/2 55 55 55.