Herausforderungen für die Sinne im Eins+alles

Mit den warmen Sonnenstrahlen wächst die Lust auf Ausflüge, auf Natur und Kunst. Eines der schönsten Ziele für schöne Stunden ist das Eins+alles-Erfahrungsfeld der Sinne an der Straße zwischen Rudersberg und Welzheim.

Wer hat schon einmal beim Mittagsschläfchen in einem Waldbett entspannt? Oder an der Tonspur seinen eigenen Lieblingston gefunden? Wer kann Wasser zum Springen bringen und den Schafen im Wolkenstall beim Träumen zuschauen? Das ist im Eins+alles wieder möglich.

Über 100 Stationen

Mit über 100 Landart- und Sinnesstationen im Innen- und Außenbereich werden immer wieder aufs Neue die besonderen Fähigkeiten der Sinne herausgekitzelt. Diese können mit dem Tageseintritt auf eigene Faust erkundet werden. Jetzt ist täglich geöffnet und kann spontan und ohne Anmeldung besucht werden.

Geführte oder begleitete Programme für Gruppen und Teams bedürfen einer vorherigen Buchung. Und ob ein entspannter, erlebnisreicher Tag gesucht wird oder ob Gäste mit einem ganz bestimmten Thema kommen: Eins+alles bietet die passenden Orte dafür. Die begleitenden Erlebnispädagogen entwickeln auf Wunsch auch ein individuelles Programm, das genau die Fragen und Themen aufgreift, die die Gruppe gerade bewegt.

Auf der Website können alle buchbaren Programme erkundet werden.

Kulinarisch gibt es Änderungen: Anstelle des Café-Restaurants Molina startet Eins+alles mit einem neuen kulinarischen Konzept, dem Foodtrailer Mollibox.

Neu: Foodtrailer Mollibox

In der Natur gelegen mit großer Terrasse und mitten drin im Erfahrungsfeld, überrascht die Mollibox mit einer feinen Speisenauswahl von Thai-Curry bis Burger, von Pasta bis Poke-Bowl - knackig, frisch und auf den Punkt zubereitet. Und das immer von Dienstag bis Sonntag, am Ostermontag, in den Pfingst- und Sommerferien dann täglich. Menschen mit Behinderung arbeiten auch hier in Service und Küche mit.

Montags gibt es derzeit keine Verpflegung auf dem Eins+alles-Gelände. Am besten Vesper und Getränke mitbringen.

Informationen für den Besuch im Eins+alles

Aktuelle Informationen und Öffnungszeiten sind unter www.eins-und-alles.de/aktuelles zu finden; Informationen und Buchungen unter0 71 82/80 07-77 oder erfahrungsfeld@laufenmuehle.de.