Herzschlag-Gottesdienst und neues Chorprojekt

Leutenbach. Zum Thema „Wir gewinnt – gemeinsam ins weite Land“ im nächsten Herzschlag-Gottesdienst am Sonntag, 17. Juli, 11 Uhr, lädt das ehrenamtliche Team der evangelischen Kirchengemeinde Nellmersbach ein. Zu Gast in der evangelischen Kirche Nellmersbach ist Pfarrer Matthias Hanßmann.

Gespannt sein dürfen alle Gäste, was Pfarrer Matthias Hanßmann an Impulsen und Lebensbeispielen in der Predigt bereithält. Der Gitarrentrupp unter der Leitung von Bernie Bienias, Musiklehrer der Musikschule Hoffnungsland, umrahmt und bereichert den Gottesdienst musikalisch. Ein passendes Anspiel sowie flotte Lieder sind ebenfalls garantiert.

Im Gottesdienst werden auch die Jugendlichen aus der Gemeinde wertgeschätzt und geehrt, die in den letzten Jahren aktiv in der Jugendarbeit tätig waren und jetzt mit dem Abitur teilweise auch ins Ausland gehen. Der Gottesdienst wird im Youtube- Kanal der Kirchengemeinde live gestreamt. Gebäck und Getränke im Anschluss sind für alle Interessierten bereits geplant.

Neues Chorprojekt

Nach sechs mitreißenden Konzerten und über zwei Jahren Pause lädt die evangelische Kirchengemeinde Nellmersbach zu einem weiteren Chorprojekt mit Pfarrer und Chorleiter Matthias Hanßmann ein. Der Titel ist „Heile Welt?“.

Ein Schnuppertermin ist am Donnerstag, 14. Juli, 20 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Nellmersbach.

Probentermine sind am 26. September, 11. und 19. Oktober, 14. und 30. November, 3. Dezember – jeweils um 19.30 Uhr. Dazu kommen zwei Proben-Nachmittage am 16. Oktober und 12. November.

Beim Abschlusskonzert am Samstag, 3. Dezember, 18 Uhr, verwandelt sich die TSV-Halle in unsere Welt, heil und brüchig. Weitere Songs und Ideen passen zum Thema.

Bei Interesse oder Rückfragen gerne an Magdalene Kellermann,0 71 95/95 79 00, magdalene@kellermann.info, wenden.