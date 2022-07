HISS eröffnen das diesjährige Zeltspektakel

Winterbach. Das Konzert mit Alan Parsons Live Project, geplant als Auftakt zum diesjährigen Zeltspektakel am Dienstag, 19. Juli, muss wegen Krankheit auf 2023 verschoben werden. Genaue Infos folgen, sobald der Termin feststeht. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Kulturinitiative Rock Winterbach hat sich entschlossen, keinen Ersatz im Zelt (hinter der Firma Peter Hahn) zu platzieren.

Dafür spielt am Dienstag, 19. Juli, nach der Eröffnung durch den Musikverein Trachtenkapelle Winterbach (17 Uhr) die Band HISS im Biergarten. Der Eintritt ist frei.

HISS spielen im Biergarten

Das Jahr 1995 war das Gründungsjahr der Kapelle HISS. Seither sind sie zu Wasser, zu Lande und in der Luft unterwegs, haben 2487 Konzerte gespielt und acht Platten aufgenommen, traten in zahllosen Fernsehsendungen auf, wurden mit Preisen überhäuft, haben Kritiker überzeugt und Tausende Fans gewonnen.

Diese Teufelskerle ziehen trotz aller Hindernisse und Gefahren ungerührt um die Welt, um ihren Zuhörern ihre Mischung aus Folk und Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll nahezubringen. Mag ihnen die Zeit auch die eine oder andere Furche in die Gesichter gezogen haben, ihre Musik ist noch immer frisch, ihre Auftritte sind noch immer voller Kraft und ihre Texte eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben.

Die weiteren Konzerte im Überblick

Das Winterbacher Zeltspektakel findet von Dienstag, 19., bis Dienstag, 26. Juli, statt. Hier das Programm: Am Mittwoch, 20. Juli, 20 Uhr, gastiert James Blunt im Festivalzelt. Am Donnerstag, 21. Juli, 20 Uhr, kommt Rag’n’Bone Man. Am Freitag, 22. Juli, 20 Uhr, geben Milow und Gregor Meyle ein Doppelkonzert.

Am Samstag, 23. Juli, 18 Uhr, ist die „Magic Blues Night“ mit King King, Walter Trout und Gov’t Mule. Am Sonntag, 24. Juli, 20 Uhr, kommt Helge Schneider. Am Montag, 25. Juli, hat Hubert von Goisern einen Auftritt (ausverkauft).

Den Ausklang am Dienstag, 26. Juli, 20 Uhr, bestreitet Gentleman.