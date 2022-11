Holger Krekeler: Verpackungsbilder

In den Schaufenstern des Testzentrums in der Marktstraße ist vom 15. November bis 13. Dezember die Ausstellung „Extract“ von Holger Krekeler zu sehen. Zur Eröffnung mit dem Künstler am Dienstag, 15. November, 10.30 Uhr, wird eingeladen.

Holger Krekeler studiert Freie Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Er lebt und arbeitet in Winnenden. Sein Interesse gilt unter anderem der Erkundung von Grenzbereichen zwischen Objekt, Bild und Installation.

Seine Verpackungsbilder, wie er sie selbst nennt, zeugen von unserer Konsumgesellschaft und einer um sich greifenden Kommerzialisierung des Alltags. Geschichtet auf originalverpackten Leinwänden aus dem Handel, sind Krekelers abstrakte Bilder selbst bereits als Objekte des Konsums und nicht als bloße, grell- bunte Verweise zu lesen.

Dabei geht es ihm nicht in erster Linie um eine Konsumkritik, sondern um das Aufgreifen einer „Ästhetik des Konsums“, sowie dem Extrahieren von Farbe, Form und Materialität.